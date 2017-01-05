Ван дер Вил может продолжить карьеру в ОАЭ

Защитник «Фенербахче» Грегори ван дер Вил может перейти в клуб «Аль-Вахда» из Объединённых Арабских Эмиратов. По информации Voetbal International, 28-летний голландец в среду вечером присутствовал на матче «Аль-Вахда», который тренирует Хавьер Агирре. Контракт с игроком может быть рассчитан на полтора года.
В декабре главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат отстранил ван дер Вила от работы с основным составом, и бывший защитник «ПСЖ» начал поиски нового клуба.
В «Аль-Вахда» с августа прошлого года выступает бывший полузащитник «Анжи» и московского «Динамо» Балаж Джуджак.