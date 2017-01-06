Срной заинтересовались клубы из Китая и Катара

Капитаном донецкого «Шахтёра» Дарио Срной интересуются клубы из Китая и Катара, утверждает Mundo Deportivo. Хорват может пополнить состав одной из местных команд летом, когда истечёт его контракт с «горняками».
На данный момент Срна продолжает раздумывать над предложением «Барселоны», которое уступает в финансовом плане условиям в «Шахтёре». Ранее сообщалось, что сине-гранатовые собираются использовать деньги от продажи Алейкса Видаля, чтобы улучшить предложение защитнику донецкого клуба.
В нынешнем сезоне Срна провёл в чемпионате Украины 13 матчей, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.