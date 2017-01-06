ЦСКА проиграл «Генту» борьбу за Самуэля Калу

«Тренчин» официально объявил о переходе полузащитника Самуэля Калу в «Гент». Молодой нигериец подписал с новым клубом контракт, рассчитанный на три с половиной года.
Руководители «Тренчина» признались, что вели переговоры с московским ЦСКА о переходе футболиста, однако бельгийцы, у которых уже налажены отношения со словацким клубом, смогли опередить «армейцев».
В текущей кампании Калу провёл 25 матчей, отметившись 2 голами и 6 результативными передачами. Он помог команде выиграть чемпионат и Кубок Словакии в прошлом сезоне.