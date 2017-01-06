Пике: вопрос выхода в четвертьфинал остаётся открытым

Защитник «Барселоны» Херард Пике считает, что у его команды неплохой результат после первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао. Играя на выезде, каталонская команда потерпела поражение со счётом 1:2.
«У «Барселоны» не очень плохой результат. Хозяева поля оказывали на нас большое давление, однако по ходу встречи мы стали играть лучше. Наша команда добилась того, чтобы соперник останавливал нас посредством нарушения правил. В результате он остался в меньшинстве. Вопрос выхода в четвертьфинал остаётся открытым», — цитирует Пике Marca.
Ответная игра между этими командами состоится 11 января.