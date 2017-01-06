Луис Энрике: «Барселоне» будет сложно выйти в четвертьфинал

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что его команде будет очень сложно завоевать путёвку в четвертьфинал Кубка Испании. Наставник сине-гранатовых сказал об этом после первого матча 1/8 финала турнира с «Атлеитком» из Бильбао. Играя на выезде, каталонская команда потерпела поражение со счётом 1:2.
«Важно, что мы забили гол на выезде. Но «Барселоне» будет сложно выйти в четвертьфинал, если принять во внимание уровень соперника. Сама игра получилась очень интенсивной, но по-другому и быть не могло. «Атлетик» оказывает на тебя такой прессинг, который душит тебя», — цитирует Луиса Энрике Marca.
Ответная игра между этими командами состоится 11 января.