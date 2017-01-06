Ракитич: думаю, «Барселона» выйдет в четвертьфинал Кубка Испании

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич настроен оптимистично относительно выхода команды в четвертьфинал Кубка Испании. Хорватский футболист сказал об этом после первого матча 1/8 финала турнира с «Атлетиком» из Бильбао. Играя на выезде, каталонская команда потерпела поражение со счётом 1:2.
«Я настроен оптимистично. Уважаю «Атлетик», но думаю, что «Барселона» выйдет в четвертьфинал Кубка Испании», — приводит слова Ракитича Marca.
Относительно главного арбитра встречи Фернандеса Борбалана Ракитич сказал: «Не думаю, что у Борбалана будет лучший сон в его жизни, когда он обратит внимание на свою работу в этой игре».