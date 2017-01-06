Томас Мюллер: сейчас, с другой системой игры, мы чувствуем себя немного лучше

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметил, что ему подходит тактика игры, которую использует главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти. То же самое он сказал и относительно своих партнёров по команде.
«У меня такое ощущение, что сейчас, с другой системой игры, мы чувствуем себя немного лучше. Особенно это касается наших действий в атаке, поскольку при этом мы получаем и наслаждение от игры», — приводит слова Мюллера интернет-портал Goal.
Ранее бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус выразил мнение, что Мюллеру будет сложно найти место в основном составе «Баварии». Анчелотти в свою очередь не согласился с Маттеусом.