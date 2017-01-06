«Валенсия» нацелилась на Дзадзу

«Валенсия» попытается приобрести нападающего «Вест Хэм Юнайтед» Симоне Дзадзу, сообщает Marca.
Согласно информации источника, спортивный директор «летучих мышей» Хесус Гарсия Питарч уже встречался и проводил переговоры с представителями туринского «Ювентуса», которому принадлежит трансферный лист футболиста. «Валенсия» не намерена отказываться от своей трансферной политики после того, как Чезаре Пранделли покинул пост главного тренера команды.
По итогам 16 туров чемпионата Испании «Валенсия» с 12 очками занимает 17-е место в турнирной таблице.