Бадштубер: я хочу играть, и точка

Защитник мюнхенской «Баварии» Хольгер Бадштубер отметил, что главное для него – игровая практика. Футболист уже проводил переговоры с «Гамбургом» на предмет перехода в ганзейский клуб.
«Наш тренер Карло Анчелотти всё уже сказал. Я хочу играть, и точка», — приводит слова Бадштубера Bild.
Анчелотти отметил, что «Бавария» не собирается выставлять Бадштубера на трансфер, однако готова отдать в аренду в другой клуб.
В нынешнем сезоне Бадштубер принял участие лишь в одном матче чемпионата Германии, проведя на поле 28 минут. Его контракт с немецким грандом заканчивается летом 2017 года.