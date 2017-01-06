«Метц» наказан снятием очков за брошенную болельщиками петарду

Дисциплинарный комитет Профессиональной лиги Франции рассмотрел матч 16-го тура между «Лионом» и «Метцем», который был прерван на 29-й минуте вследствие брошенной петарды во вратаря лионской команды Антони Лопеша.
Комиссия приняла решение наказать «Метц» снятием трёх очков с испытательным сроком в один год. Встреча будет полностью переиграна при закрытых трибунах, сообщает AFP. О дате переигровки будет сообщено позже.
После 19 туров «Лион» занимает в турнирной таблице четвёртое место, а «Метц» расположился на 18-й позиции.