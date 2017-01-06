Источник: Оби Микел перешёл в «Тяньцзинь Тэда»

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел перебрался в китайский чемпионат. Футболист подписал контракт с «Тяньцзинь Тэда», о чём сообщает портал sports.enorth.com.cn. На официальном сайте информации пока нет, но Микел уже был запечатлён с формой нового клуба и, по данным источника, успешно прошёл медицинское обследование.
По неофициальным данным, в «Тяньцзинь Тэда» Оби Микелю предложили £ 140 тыс. (около € 164 тыс.) в неделю. Изначально Оби Микел не хотел переезжать в Китай, но после переговоров с руководством «Тяньцзинь Тэда» изменил своё решение.
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