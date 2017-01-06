«Эспаньол» нацелился на Капеля

Тренерский штаб «Эспаньола» заинтересован в услугах нападающего «Андерлехта» Диего Капеля, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, каталонский клуб заинтересован как в приобретении футболиста, так и в его аренде. Однако видеть Капеля в своих рядах хотел бы и «Депортиво».
В нынешнем сезоне Капель принял участие в 14 матчах чемпионата Бельгии, выйдя на поле в стартовом составе в 4 из них. Стал автором 1 гола и 1 результативной передачи.
Действующий контракт Капеля с «Андерлехтом» в силе до лета 2018 года.