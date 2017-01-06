Караваев: от предложения «Фенербахче» и карьерного роста я не мог отказываться

Полузащитник Александр Караваев, который перешёл «Фенербахче», попрощался «Зарёй», за которую он выступал последние 2,5 года. В «Фенербахче», как это было и с «Зарёй», украинец будет выступать на правах аренды, а трансферными правами на него обладает «Шахтёр».
«Хочу сказать слова благодарности всему клубу „Заря“: тренерам, игрокам, персоналу, менеджменту, руководителям и, конечно же, болельщикам клуба. За то, что в своё время поверили в меня и пригласили к себе в родные стены. Дали возможность с каждым годом развиваться и прогрессировать.
Отдельное спасибо тренерскому штабу во главе с Юрием Николаевичем Вернидубом за то, что с первых дней пребывания в команде помогали с каждым годом становится всё сильнее и сильнее. Большое спасибо команде, всем футболистам за то, что помогали прогрессировать на футбольном поле, и поддержку. Мы все вместе вышли на европейскую арену и показали себя с хорошей стороны. Без вас меня не пригласили бы в „Фенербахче“!
Мне тяжело расставаться с вами всеми, но такова футбольная жизнь. И от такого предложения и дальнейшего карьерного роста я не мог отказываться! Спасибо вам за эти 2,5 года, и спасибо за всё, что мы прожили за этот промежуток времени вместе! Хочу пожелать „Заре“ и всем болельщикам идти только вперёд и завоёвывать медали!» — цитирует Караваева официальный сайт «Зари».