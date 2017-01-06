Гвардиола: последние 5-6 лет «Манчестер Сити» — один из лучших в мире

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пояснил своё высказывание о том, что у его команды нет такой истории и титулов, как у «Барселоны» или «Манчестер Юнайтед».
«Когда я сравнивал «МС» с «Ливерпулем», «Юнайтед», «Барселоной» или «Реалом», то с точки зрения названий и титулов мы действительно отстаём. Если люди не понимают, мне жаль.
Если сравнивать завоёванные «МЮ» за 20 лет титулы, то это одно. Но последние 5-6 лет «Манчестер Сити» является одним из лучших в мире», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.