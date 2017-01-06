«Валенсия» нацелилась на Эвра

«Валенсия» заинтересована в услугах защитника туринского «Ювентуса» Патриса Эвра, передаёт Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, спортивный директор «летучих мышей» Хесус Гарсия Питарч намерен воспользоваться своей встречей с представителями «старой синьоры», чтобы обсудить и вопрос Эвра. Изначально Питарч проводил переговоры относительно нападающего Симоне Дзадзы, который выступает на правах аренды за «Вест Хэм Юнайтед».
Контракт 35-летнего Эвра с «Ювентусом» рассчитан до лета. В нынешнем сезоне он сыграл в шести матчах в Серии А и в шести матчах Лиги чемпионов.