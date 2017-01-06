Обамейянг поздравил Мареза со званием лучшего игрока Африки

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг поздравил полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза, который был признан лучшим игроком Африки в 2016 году. Алжирец оставил позади себя Обамейянга и Садио Мане.
«Поздравляю, Рияд Марез, увидимся теперь на Кубке Африки», — написал Обамейянг в своём «инстаграме».
Марез набрал в финальном голосовании 361 голос, опередив форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамейянга (313) и форварда «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане (186).
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