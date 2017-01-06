«Интер» готов заплатить Фелипе Мело € 3 млн за расторжение контракта

Полузащитник Фелипе Мело в ближайшее время покинет «Интер». Как сообщает Gazzamercato, руководство нерадзурри готово заплатить футболисту € 3 млн за расторжение контракта, который истекает летом 2017 года.
Карьеру 33-летний футболист, скорее всего, продолжит в «Палмейрасе». Контракт будет рассчитан на три года. За это время бразилец заработает в общей сложности € 2 млн.
Бразилец перешёл в «Интер» летом 2015 года из «Галатасарая». В нынешнем сезоне Фелипе Мело принял участие в 5 матчах итальянской Серии А, но лишь 1 раз появился на поле с первых минут.