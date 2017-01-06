Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ГК Кубань!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Интер» готов заплатить Фелипе Мело € 3 млн за расторжение контракта

6 января 2017, пятница. 10:54. Футбол
Полузащитник Фелипе Мело в ближайшее время покинет «Интер». Как сообщает Gazzamercato, руководство нерадзурри готово заплатить футболисту € 3 млн за расторжение контракта, который истекает летом 2017 года.

Карьеру 33-летний футболист, скорее всего, продолжит в «Палмейрасе». Контракт будет рассчитан на три года. За это время бразилец заработает в общей сложности € 2 млн.

Бразилец перешёл в «Интер» летом 2015 года из «Галатасарая». В нынешнем сезоне Фелипе Мело принял участие в 5 матчах итальянской Серии А, но лишь 1 раз появился на поле с первых минут.
Источник: Gazzamercato Сообщить об ошибке
Теги
Интер Палмейрас Фелипе Мело
Новости. Футбол
6 января 2017, пятница
11:21 Канте: в «Челси» не думают о новой победной серии
11:11 Оби Микел подтвердил, что покинул «Челси» и перешёл в «Тяньцзинь Тэда»
11:10 Пике: судейство? Мы хотим играть в футбол, а не в рулетку
11:05 Фернандес: уверены, что Месси продлит контракт с «Барселоной»
11:04 «Лас-Пальмас» достиг договорённости с Хесе о его переходе в испанский клуб
10:59 Бывший защитник «Анжи» может перейти в «Црвену Звезду»
10:54 «Интер» готов заплатить Фелипе Мело € 3 млн за расторжение контракта
10:36 «Рома» обошла «Милан» в борьбе за Деулофеу
10:31 Лам: раньше мы очень много бегали без мяча на сборах, сейчас всё изменилось
10:30 Игрок «Гранады»: нынешний «Реал» почти непобедим
10:28 Обамейянг поздравил Мареза со званием лучшего игрока Африки
10:14 «Спартак» на зимних сборах сыграет четыре контрольных матча
10:10 «Валенсия» нацелилась на Эвра
10:07 Гвардиола: последние 5-6 лет «Манчестер Сити» — один из лучших в мире
09:58 Владелец «Эвертона»: у нас есть всё, чтобы войти в элиту английского футбола
09:46 «Шахтёр» в пятый раз отправит Алана Патрика в аренду
09:37 Фернандес: будем надеяться, что Луис Энрике продлит контракт с «Барселоной»
09:33 Караваев: от предложения «Фенербахче» и карьерного роста я не мог отказываться
09:29 «Эспаньол» нацелился на Капеля
09:17 «Челси» может переехать на «Уэмбли» в 2018 году
09:16 Источник: Оби Микел перешёл в «Тяньцзинь Тэда»
09:03 «Метц» наказан снятием очков за брошенную болельщиками петарду
08:57 Бадштубер: я хочу играть, и точка
08:43 Иньеста: будет нелегко завоевать путёвку в четвертьфинал, но необходимо бороться
08:18 «Байер» готов расстаться с Эрнандесом за € 25 млн
07:51 «Валенсия» нацелилась на Дзадзу
07:29 Томас Мюллер: сейчас, с другой системой игры, мы чувствуем себя немного лучше
07:15 Ракитич: думаю, «Барселона» выйдет в четвертьфинал Кубка Испании
06:53 Хёнесс раскритиковал «Баварию» за работу с детско-юношескими командами
06:41 Гисдоль: «Гамбург» будет бороться до последнего тура
06:30 Луис Энрике: «Барселоне» будет сложно выйти в четвертьфинал
06:30 Пике: вопрос выхода в четвертьфинал остаётся открытым
04:52 Венгер даст Санчесу отдых в матче с «Престоном»
03:52 «Вольфсбург» купит у «Ренна» форварда Нтепа за € 8,5 млн
03:08 Вальверде: игроки «Атлетика» устали, играя вдевятером под прессингом «Барселоны»
01:44 ЦСКА проиграл «Генту» борьбу за Самуэля Калу
01:37 Марез признан лучшим игроком Африки 2016 года
01:08 «Атлетик» вдевятером удержал победу над «Барселоной» в матче Кубка Испании
00:53 Гвардиола не намерен сильно менять стартовый состав в матче с «Вест Хэмом»
00:28 Срной заинтересовались клубы из Китая и Катара
00:12 Сиригу может продолжить карьеру в «Кальяри»
00:03 Футболисты «Атлетика» и «Барселоны» поддержали Ерая Альвареса
5 января 2017, четверг
23:38 Ван дер Вил может продолжить карьеру в ОАЭ
23:33 Рамос набрал больше всех голосов болельщиков при определении команды года УЕФА
23:14 «Дженоа» арендовал нападающего сборной Чили Пинилью
Все новости RSS
Как вы относитесь к решению Акселя Витселя вместо "Ювентуса" перейти в китайский клуб?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+