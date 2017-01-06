«Лас-Пальмас» достиг договорённости с Хесе о его переходе в испанский клуб

Руководство «Лас-Пальмаса» смогло достичь договорённости с нападающим «ПСЖ» Хесе Родригесом относительно перехода футболиста в испанский клуб на правах аренды, сообщает La Provincia.
Согласно информации источника, «Лас-Пальмасу» осталось договориться с «ПСЖ».
Ранее президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес говорил о том, что его клубу будет сложно договориться с Хесе из-за его высокой зарплаты. Сам Хесе хочет перейти в «Лас-Пальмас». В услугах игрока заинтересована и «Рома», однако Хесе не склонен переходить в итальянский клуб, боясь, что там у него не будет игровой практики.