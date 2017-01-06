Канте: в «Челси» не думают о новой победной серии

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте считает, что выездное поражение от «Тоттенхэма» (0:2) в чемпионате Англии должно сплотить команду, несмотря на упущенную возможность продлить победную серию в АПЛ до 13 матчей кряду.
«Для нашей уверенности важно продолжать лидировать в чемпионате и биться за то, чтобы максимально долго удерживать первое место. Мы расстроены, что наша победная серия прервалась, но у нас был плотный график. Мы упустили возможность набрать три очка и расстроены этим. Мы должны принять это поражение и, став сильнее, вернуться с желанием побеждать.
Мы не думаем о новой победной серии, мы просто хотим идти от игры к игре. У нас хорошая команда с крепким характером. Теперь мы должны сосредоточиться на следующей игре в Кубке Англии и одержать победу перед матчем АПЛ», — цитирует Канте официальный сайт лондонской команды.