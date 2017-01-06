Аршавин назвал три самых памятных матча в своей карьере

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин на встрече с учениками академии алма-атинской команды назвал три самых памятных матча в своей карьере.
«Те матчи, которые выделил бы я, — это Россия – Нидерланды на чемпионате Европы, когда «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, и победа сборной России над Англией в «Лужниках». В этих матчах мне нравилась атмосфера и те чувства, которые я испытывал», — подытожил Аршавин.
В 2017 году россияне в отборочной кампании ЧЕ-2008 обыграли Англию в «Лужниках» (2:1), а затем на чемпионате Европы в четвертьфинале одолели Нидерланды (3:1). Аршавин стал автором одного из голов. В этом же году «Зенит» в финале Кубка УЕФА обыграл «Глазго Рейнджерс» (2:0).