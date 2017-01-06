Хави: к Китаю нужно отнестись серьёзно, он лишит Европу лучших игроков

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», проанализировал развитие событий в мировом футболе. Хави не исключает, что скоро Европа лишится лучших футболистов мира, поскольку они все переберутся в китайские клубы.
«К Китаю нужно отнестись серьёзно, он лишит Европу лучших игроков. У них уже есть очень сильные игроки, но китайские клубы лишь в самом начале своих проектов. С MLS Китай сравнивать нельзя, поскольку туда футболисты до сих пор ездили на закате своей карьеры. А вот Китай делает противоположное, привлекая игроков в расцвете их сил. У этой страны есть финансовые ресурсы, позволяющие ей делать это», — цитирует Хави The Sun.