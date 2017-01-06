Хёнесс: в «Боруссии» Д думали, что в этом сезоне сместят «Баварию» с пьедестала

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс адресовал язвительные слова дортмундской «Боруссии».
«Были «друзья», которые потирали руки, думая, что наконец дела у «Баварии» не ладятся. Наша задача в том, чтобы в конце сезона увидеть их плачущими. В дортмундской «Боруссии» думали, что в этом сезоне они сместят «Баварию» с пьедестала. И что же? В Рождество я посмотрел на турнирную таблицу и увидел, что разница между «Баварией» и «Боруссией» вновь составляет 12 очков», — приводит слова Хёнесса tz.
По итогам 16 туров Бундеслиги «Бавария» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу. «Боруссия» с 27 очками занимает 6-е место.