Йенс Тодт стал новым спортивным директором «Гамбурга»

Руководство «Гамбурга» определилось с кандидатурой спортивного директора, сообщает официальный сайт ганзейского клуба.
Им стал 47-летний Йенс Тодт, который подписал с «Гамбургом» двухлетний контракт. Ранее Тодт работал в «Карлсруэ».
«У меня такое ощущение, что Тодт благодаря своему опыту отлично подходит главному тренеру команды Маркусу Гисдолю и мне», — сказал в связи с этим исполнительный директор «Гамбурга» Гериберт Бруххаген.
Тодт в свою очередь сказал: «Я очень рад моему назначению, это нечто особенное для меня».
По итогам 16 туров чемпионата Германии «Гамбург» с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.