Стадион «Лужники» планируют сдать в эксплуатацию в марте

Стадион «Лужники» в Москве планируют сдать после реконструкции в марте 2017 года, сейчас на площадке работает около 2,3 тыс. человек. Об этом сегодня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Основная часть строительных работ на «Лужниках» уже завершена. В основном мы сейчас выполняем пуск и наладку, монтаж инженерных систем, занимаемся монтажом кресел. Перед нами стоит задача сдать объект к марту. Сегодня можно уже точно сказать, что строительные работы на стадионе завершены. В мае у нас останется внешнее благоустройство, подготовка временных сооружений.
Сегодня порядка 2300 человек занято на строительстве «Лужников. Системы подогрева работают. Даже несмотря на сегодняшние морозы, трава на поле зелёная», — цитирует заммэра «РИАМО».
По его словам, помимо «Лужников» на данной территории строится ещё 14 объектов, строительство всех объектов идёт в плановом режиме.