«Ростов» проведёт два матча на сборе в ОАЭ

Стало известно расписание «Ростова» на первом сборе в рамках подготовки ко второй части в Российской футбольной Премьер-Лиге. 13 января «Ростов» сыграет с клубом «Аль Хиляль» (Эр-Рияд), а 19 января с китайской командой «Хэнань Цзянье» (Чжэнчжоу), сообщает официальный сайт донского клуба.
Сбор ростовской команды в ОАЭ стартует сегодня и продлится до 20 января. После 17 туров «Ростов» занимает в турнирной таблице РФПЛ седьмое место. 3 марта ростовчане проведут встречу 18-го тура на выезде против «Томи».