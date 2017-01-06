Моуринью: полностью поддерживаю идею расширения количества команд на ЧМ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью полностью поддерживает идею расширения количества команд на чемпионате мира. Президент ФИФА Джанни Инфантино хочет увеличить число участников до 48.
«Я полностью поддерживаю эту идею. Как тренер клуба, если бы расширение означало больше игр, меньше праздников и меньше времени для игроков перед началом сезона, я бы сказал «нет». Но расширение не означает больше матчей. Клубы и игроки таким образом будут защищены.
Я предпочитаю группы из трёх команд, по два матча. Либо ты попал в плей-офф, либо едешь домой. Таким образом, эти два матча группового этапа имеют решающее значение и принесут ещё больше эмоций. Команды с меньшим потенциалом и опытом, вероятно, сыграют два матча и вернутся домой. Но они обретут опыт и улучшат свою игру. И к этому добавится финансовая составляющая от участия в финальной части турнира, в том числе вложения в развитие инфраструктуры.
Расширение приведёт к тому, что чемпионат мира станет ещё более социально значимым. Больше стран, больше инвестиций в инфраструктуру, в детско-юношеский футбол. Участие большего количества стран приведёт к повышению уровня страсти, счастья, энтузиазма. Больше стран – больше африканцев, азиатов, американцев будут вместе.
Чемпионат мира по футболу – это социальное событие, и футбол не может оказаться от возможности и дальше отражать страсть болельщиков», — цитирует Моуринью пресс-служба ФИФА.