Сакки посоветовал «Реалу» приобрести «нового Месси» в лице Дибалы

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки, работавший также спортивным директором мадридского «Реала», настоятельно рекомендует «Королевскому клубу» приобрести нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу.
Как сообщает Marca, Сакки ещё три года назад советовал «Реалу» купить футболиста сборной Аргентины, уже тогда назвав его «новым Месси». Мнение Сакки о футболисте с тех пор не изменилось, и он вновь советует испанскому гранду купить его трансферный лист.
Ранее сообщалось, что «Реал» прилагает усилия к покупке игрока «старой синьоры». Заинтересована в его услугах и «Барселона», однако агент Дибалы Пьерпаоло Триульци выразил уверенность, что его клиент продлит контракт с «Ювентусом». Нынешний договор теряет юридическую силу лишь летом 2020 года.