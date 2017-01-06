«Попрощаться с прославленным футболистом пришли более 200 человек. Руководители общества «Динамо» и ФК «Динамо», академии «Динамо», которую Царёв возглавлял более 30 лет, и ее юные воспитанники, представители РФС и футбольной команды «Динамо» и, конечно же, болельщики бело-голубых. Многие из них ни разу не видели Виктора Григорьевича в деле, но хорошо знают, какой яркий след оставил он в истории клуба.
А ещё он был динамовцем до мозга костей. И до последних дней старался передавать любовь к родному клубу молодому поколению. Как, к слову, и его товарищ – Владимир Кесарев, ушедший от нас два года назад. Теперь могилы Кесарева и Царёва располагаются по соседству на Троекуровском кладбище», — говорится на официальном сайте «Динамо».
Фото: Официальный сайт "Динамо"
В Москве простились с бывшим защитником «Динамо» и сборной СССР Виктором Царёвым