Д. Комбаров сравнил концерт группы «Ленинград» с тренировкой

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров во время отпуска воспользовался возможностью и побывал на концерте группы «Ленинград». Футболист явно остался под впечатлением, о чём написал в своём «инстаграме».
«После концерта группировки «Ленинград»! Натанцевались, как будто после тренировки вышли», — написал Комбаров.
«Спартак» после первой половины чемпионата России занимает первое место, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.
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