Маазу: ЦСКА отдавал меня в аренду, хотя иногда я не хотел этого

Бывший нападающий ЦСКА Моусса Маазу, который играл в московской команде с 2009 по 2012 год, рассказал, что «армейцы» отправляли его в аренду, а у футболиста даже не было выбора.
«В 28 лет в моей карьере 11 различных клубов? Да, были такие ситуации. Клуб отправлял меня в аренду. У меня даже не было выбора. Я должен был ехать, чтобы играть. Но были ситуации, когда я не хотел уходить в аренду, но этого хотел клуб (речь о ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»). Я не терял времени даром. Это позволило мне попутешествовать, открыть для себя много вещей», — цитирует Маазу France Football.
Моусса Маазу дважды побывал в аренде в «Монако» и по разу в «Бордо», «Зюлте-Варегеме» и «Ле Мане».