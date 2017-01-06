Семак возьмёт на первый сбор «Уфы» двух игроков из молодёжной команды

Воспитанники уфимского футбола, игроки молодёжной команды «Уфы» вратарь Глеб Ефимов и защитник Игорь Дивеев будут привлечены к работе на первом учебно-тренировочном сборе основного состава, сообщает официальный сайт клуба.
9 января футболисты «Уфы» выйдут из отпуска и соберутся в Москве для прохождения медобследования.
Первый сбор подопечных Сергея Семака начнётся 11 января на Кипре и продлится вплоть до 22 января.
После 17 туров «Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги.