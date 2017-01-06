«Вест Хэм» отказался от попыток приобрести Дефо у «Сандерленда»

Нападающий Джермейн Дефо продолжит играть в своём нынешнем клубе. В услугах 34-летнего футболиста был заинтересован «Вест Хэм Юнайтед», но «молотобойцы» отказались от попыток приобрести форварда. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.
Ранее главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес сообщил, что нет таких денег, за которые Дефо может быть продан.
Контракт Джермейна Дефо рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 20 матчах АПЛ и забил 11 голов.