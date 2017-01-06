«Бешикташ» предложил € 2 млн за аренду защитника киевского «Динамо» Виду

«Бешикташ» заинтересован в услугах защитника киевского «Динамо» Домагоя Виды. Как сообщает Fanatik, турецкий клуб предложил украинской команде € 2 млн за аренду игрока и получил положительный ответ.
«Бешикташ» хочет оформить данный переход, несмотря на недавнее приобретение другого хорватского защитника Матея Митровича из «Риеки»
Ранее в СМИ сообщалось, что «Бешикташ» хочет купить Виду, с которым уже согласованы условия личного контракта на 3,5 года. В текущем сезоне хорват провёл в чемпионате Украины 16 матчей и забил два мяча.