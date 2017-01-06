«Манчестер Юнайтед» готов платить Гризманну £ 220 тыс в неделю

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн по-прежнему входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Sun, руководство манкунианского клуба готово платить французскому футболисту £ 220 тыс. в неделю в случае перехода. Столько же получает партнёр Гризманна по сборной Франции Поль Погба.
Представители «МЮ» обсудили эти условия с агентами Гризманна, но манкунианцам ещё предстоит договориться с «Атлетико». Оценивается нападающий в £ 86 млн.
Ранее сообщалось, что «МЮ» проявляется интерес и к полузащитнику Саулю Ньигесу. За обоих «красные дьяволы» готовы заплатить € 170 млн (около £ 145 млн).