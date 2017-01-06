Агент: из европейских клубов ближе всех к покупке Витселя был «Наполи»

Агент Риккардо Наполитано, представлявший интересы полузащитника Акселя Витселя в переговорах с европейскими клубами, прокомментировал переход бельгийского футболиста из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
«Переезд Витселя в Китай был ожидаемым. Летом „Зенит“ отказался продавать Витселя „Ювентусу“ за 23 млн евро. Так почему они должны были продавать его в январе за 6 млн?
Для самого Витселя эта сделка имеет как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, он заработает примерно 90 млн евро за пять лет. С другой стороны, ему, скорее всего, придётся расстаться со сборной, плюс он не сможет играть в Лиге чемпионов.
Останется ли Витсель в Китае до истечения контракта? Думаю, он проведёт там несколько лет. Витсель сделал свой выбор, и я желаю ему всего наилучшего.
Какой европейский клуб был ближе всех к покупке Витселя? Это не „Ювентус“, а „Наполи“. Клуб уже договорился с „Зенитом“, всё было готово к переходу, но в итоге сделка сорвалась из-за главного тренера „Наполи“ Маурицио Сарри», — рассказал Наполитано в интервью Juvenews.eu.