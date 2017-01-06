Источник: полузащитник ЦСКА Тошич продолжит карьеру в «Трабзонспоре»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в «Трабзонспоре», утверждает 61saat.com. По информации турецкого интернет-издания, уже достигнута принципиальная договорённость. Ожидается, что сербский футболист присоединится к «Трабзонспору» на следующей неделе.
В ноябре прошлого года сообщалось, что ЦСКА предложил Тошичу продлить контракт с понижением зарплаты. При этом отмечалось, что игрок не очень хочет идти на сокращение зарплаты.
В декабре скаут «Трабзонспора» просматривал Тошича в матче ЦСКА с «Уралом» (4:0).