Давид Луис: многие провожали Оскара со слезами на глазах. Хотя нет, я шучу

Защитник «Челси» Давид Луис высказал своё мнение по поводу перехода полузащитника Оскара в «Шанхай СИПГ». 25-летний игрок защищал цвета «Челси» с 2012 года. За это время он принял участие в 203 матчах, забил 38 голов и отдал 37 результативных передач.
«Желаю ему всего самого хорошего, он отличный футболист. Это было его решение покинуть клуб, он хотел этого всем сердцем. Ему давно хотелось начать новый этап в жизни. Многие игроки провожали его со слезами на глазах. Хотя нет, я шучу. Иногда игроки уходят, иногда остаются. Нельзя уж очень чувствительно к этому относиться. Я, например, покинул «Челси», но в итоге всё равно вернулся сюда», — цитирует Давида Луиса Daily Express.