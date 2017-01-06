Конте надеется, что игроки «Челси» больше не получат предложения из Китая

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил надежду, что полузащитники Оскар и Джон Оби Микел – последние футболисты, получившие предложение из Китая. В пятницу, 6 января, стало известно о переходе Оби Микеля в «Тяньцзинь Тэда». Ранее в «Шанхай СИПГ» перебрался Оскар.
«Спасибо Микелю за период, который он провёл с нами. Мы желаем ему и его семье только самого хорошего. Надеюсь, что Микел и Оскар являются последними футболистами «Челси», которые получили предложения из Китая. Важно сохранить имеющийся костяк», — цитирует Конте пресс-служба клуба.