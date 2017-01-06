«Локомотив» на первом сборе в Испании проведёт три спарринга

Руководство московского «Локомотива» определилось с местом проведения зимних сборов. 9 января футболисты выйдут из отпуска и в этот же день пройдут медицинское обследование.
Как сообщает пресс-служба клуба, первый сбор основного состава пройдёт с 10 по 23 января в испанском Эстепоне. В этот период «железнодорожники» проведут три товарищеских матча.
16 января «Локомотив» сыграет против «Вердера» U23, 19 января москвичи встретятся с «Базелем», а 22 января с софийским ЦСКА.
Время начала матчей и место их проведения станут известны позже.