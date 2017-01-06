«Фиорентина» согласилась продать Калинича в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 45 млн

Форвард «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в китайский чемпионат, утверждает интернет-издание La Gazzetta dello Sport.
Флорентийский клуб договорился с китайским «Тяньцзинь Цюаньцзянь» о продаже игрока за € 45 млн. Эта сумма на € 5 млн меньше отступных, прописанных в контракте 29-летнего хорвата.
«Фиорентина» приобрела Калинича летом 2015 года у «Днепра» за € 5,5 млн. В текущем сезоне нападающий провёл в итальянской Серии А 18 матчей, в которых отметился 8 голами и одной голевой передачей.