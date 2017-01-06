Куасси: когда забил первый гол за «Краснодар», весь стадион мог слышать мой крик

Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси, который близок к переходу в шотландский «Селтик», в интервью британскому изданию вспомнил, как начинал карьеру в клубе и забил первый гол за команду в Лиге Европы в домашнем матче с мальтийской «Биркиркарой» (3:1).
«Попал в «Краснодар» после того, как мне позвонил агент и сказал, что есть шанс пройти просмотр в академии этого клуба. Понимал, что это был бы большой шаг вперёд в моей карьере. Я прибыл в Краснодар, провёл там месяц и успешно прошёл просмотр, а спустя пару месяцев уже официально перешёл в клуб. Моя мама переехала в Россию со мной.
Я начал работать с третьей командой «Краснодара», а затем главный тренер первой команды Андрей Кононов привлёк меня к тренировкам с основным составом. Это было повышением, но в то же время я перестал получать игровую практику и с молодёжной командой, и с резервной. Этот факт расстраивал. Ещё были проблемы со здоровьем, из-за чего потребовалась операция и некоторое время на восстановление. Спасибо маме и тренерам академии, которые поддержали меня в это трудное время. Подписал профессиональный контракт, как только мне исполнилось 18 лет. Это было большим событием для меня и моей семьи.
Никогда не забуду день своего дебюта в РФПЛ в матче с «Амкаром». Я попал в стартовый состав и отыграл целый матч. Это было фантастикой. А когда забил первый гол за клуб мальтийской «Биркиркаре» в Лиге Европы, кричал от радости. Весь стадион мог слышать мой крик. Был так счастлив. Представить себе не мог, что удастся отличиться так скоро. С детства играл опорного хавбека и никогда не забивал много. Однако в «Краснодаре» тренеры стали ставить меня ближе к атаке и убедили меня в том, что я могу действовать креативнее, отдавать острые передачи и завершать атаки», — цитирует Куасси Daily Record.
Ранее сообщалось, что Куасси прибыл в Глазго для переговоров о переходе в «Селтик», а сумма трансфера составит примерно £ 3 млн (€ 3,5 млн). В нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах «Краснодара», забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.