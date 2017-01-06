«Терек» отказался отпустить Адилсона в «Атлетико Минейро»

«Терек» отклонил предложение «Атлетико Минейро» о переходе полузащитника Адилсона Варкена, информирует GloboEsporte. Грозненский клуб серьёзно рассчитывает на 29-летнего футболиста во второй части сезона и не намерен отпускать его до конца контракта, истекающего в мае этого года.
Представитель Адилсона Криштиану Маника подтвердил, что «Терек» отказался опустить хавбека, а также сообщил, что помимо «Атлетико Минейро» на бразильца претендует «Сан-Паулу».
В текущем сезоне Адилсон провёл лишь три матча в российской Премьер-Лиге.