Регламент Кубка конфедераций–2017 будет утверждён 10 января

ФИФА утвердит регламент Кубка конфедераций-2017 на заседании совета организации, который пройдёт 9-10 января в Цюрихе (Швейцария), сообщает пресс-служба организации.
Также в повестке совета говорится о том, что будет обсуждён формат проведения чемпионата мира в 2026 году и состоится заслушивание доклада о готовности России к проведению чемпионата мира в 2018 году.
Кубок конфедераций–2017 года пройдёт в четырёх городах России с 17 июня по 2 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет со сборными Португалии, Мексики и Новой Зеландии.