«Челси» рассматривает вариант с арендой Льоренте

Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте в январе может перейти в «Челси», сообщает The Guardian.
По информации издания, «Челси» может приобрести игрока в январе, но также рассматривает и вариант с его арендой до конца сезона. Льоренте станет отличной заменой форварду Диего Косте, в случае если он получит травму или дисквалификацию. Если этот переход состоится, почти наверняка другой нападающий команды Миши Батшуайи будет отдан в аренду.
Ранее сообщалось, что главный тренер лондонской команды Антонио Конте сообщил владельцу клуба Роману Абрамовичу о желании приобрести 31-летнего испанского форварда. Льоренте уже работал под руководством Конте в «Ювентусе» с 2013 по 2014 год. Он перебрался в «Суонси» из «Севильи» летом 2016 года. В 17 матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги Фернандо забил за клуб шесть голов.