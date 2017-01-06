Защитник «Сокола» Климов получил приглашение на сбор «Амкара»

Защитник саратовского «Сокола» Игорь Климов получил приглашение на сбор пермского «Амкара», сообщает Sportbox.
В текущем первенстве ФНЛ 26-летний игрок провёл 20 матчей и забил один мяч. Климов может заменить в «Амкаре» защитника Георгия Джикию, перешедшего в «Спартак».
В самом «Соколе» финансовая ситуация остаётся тяжёлой. Скорее всего, команда соберётся после отпуска только 26 января — у клуба нет средств, чтобы снимать жильё иногородним игрокам. Место проведения первого сбора тоже пока окончательно не определено.