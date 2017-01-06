«Халл Сити» отказался продать Снодграсса «Вест Хэму» за € 3,5 млн

«Халл Сити» отказался продать полузащитника Роберта Снодграсса в «Вест Хэм Юнайтед». «Молотобойцы» предложили за 29-летнего футболиста € 3,5 млн, но получили отказ, информирует интернет-портал Sky Sports, ссылаясь на собственные источники.
В текущем сезоне Снодграсс провёл в составе «Халла» 19 матчей в чемпионате Англии, в которых отметился семью голами и двумя голевыми передачами. Контракт шотландца с «тиграми» действует до лета 2018 года. После 20 туров команда идёт на последней строчке в турнирной таблице АПЛ.