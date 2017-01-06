Зума в матче с «Питерборо» выйдет на поле впервые с февраля 2016 года

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что защитник Курт Зума с первых минут выйдет на поле в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Питерборо Юнайтед» (8 января). Французский футболист сыграет впервые с февраля 2016 года, когда он получил травму крестообразных связок колена.
«Зума выйдет в стартовом составе, он уже готов выйти на поле с первых минут. Он заслуживает выйти на поле в стартовом составе. Это отличная возможность доказать мне, что он в хорошей форме, чтобы я мог в дальнейшем включать его в состав с начала матча.
У него была ужасная травма, и я знал это. Я говорил с руководством клуба о его травме, и мы знали, что Курту нужно было больше времени на восстановление. Сейчас он в хорошей форме, и он готов снова играть и возобновить свою карьеру», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».