«Зенит» на сборе в Дубае сыграет с «Айнтрахтом», «Видеотоном» и «Локомотивом» Т

11 января «Зенит» отправится на первый тренировочный сбор в Дубае, где проведёт серию товарищеских матчей, сообщает официальный сайт клуба.
14 января сине-бело-голубые встретятся с «Айнтрахтом» из Франкфурта, расположившимся после 16 туров Бундеслиги на четвёртом месте в турнирной таблице. 18 января «Зенит» сыграет с «Видеотоном», идущим на втором месте после первой части чемпионата Венгрии. 20 января питерская команда померяется силами с ташкентским «Локомотивом», действующим чемпионом Узбекистана.