В Испании сообщают, что Дибала предпочёл бы переход в «Реал», а не в «Барселону»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, который может продолжить карьеру в «Реале» или «Барселоне», склоняется к переходу в мадридскую команду, а не в каталонскую, сообщает Marca.
По информации издания, футболист предпочёл бы перейти именно в «Реал». «Ювентус» рассчитывает сохранить игрока, но сделать это будет сложно, так как мадридцы всерьёз намерены приобрести Дибалу.
Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему аргентинскому футболисту проявляет не только «Реал», но и «Барселона», а Дибала якобы приостановил переговоры о продлении контракта с «Ювентусом» из-за заинтересованности мадридского клуба.
В нынешнем сезоне Дибала провёл за «Ювентус» 14 матчей в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, записав на свой счёт четыре гола.