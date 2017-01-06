Дармиан: хотел бы снова выиграть Кубок Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан заявил, что хочет снова выиграть Кубок Англии. В мае прошлого года «красные дьяволы» стали победителями турнира, обыграв в финале «Кристал Пэлас» (2:1). Завтра, 7 января, «МЮ» сыграет с «Редингом» в 1/32 финала Кубка Англии.
«Каждый раз, когда смотрю на свою медаль, то вспоминаю не только финальную игру, но и матчи предыдущих стадий. Это придаёт уверенности. Я хотел бы снова выиграть Кубок Англии, в 13-й раз для „МЮ“, — приводит слова Дармиана официальный сайт манкунианцев.